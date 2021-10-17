Новые сериалы 18–24 октября: «Вторжение» от Apple TV+

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Apple TV+

Инопланетные захватчики вторгаются на нашу планету в четырёх стратегических точках, высаживаясь на территории Северной Америки, Великобритании, Африки и Японии. Теперь выживание людей зависит от их умения помнить о своей человечности.

Ещё одна масштабная фантастическая постановка от Apple TV+ — вслед за экранизацией «Основания» видеосервис презентует эпическую драму о вторжении инопланетян «Вторжение». Авторы проекта уже предупредили, что первоочередная задача сериала — рассказать о семейных связях, а бесчинства пришельцев послужат лишь фоновыми событиями.