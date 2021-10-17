Новые сериалы 18–24 октября: «Вторжение» от Apple TV+

В рядах новых сериалов очередное масштабное пополнение от Apple TV+ — фантастическая драма о нападении пришельцев на Землю под красноречивым заголовком «Вторжение». Имеется другой крупный релиз — премьера второго сезона мистического триллера «Лок и ключ» от Netflix.
Вторник, 19 октября
комедия, детектив, мистика
В ролях Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес
Первый сезон завершится десятой серией Open and Shut. В сентябре потоковый сервис Hulu продлил сериал на второй сезон.
Четверг, 21 октября
драма, боевик
В ролях Джеймс Спейдер, Меган Бун, Диего Клаттенхофф, Гарри Дж. Ленникс, Райан Эгголд, Ильфенеш Хадера
Создатель Джон Бокенкамп
Рэймонд Реддингтон — один из самых разыскиваемых преступников в мире — без сопротивления сдаётся в вашингтонской штаб-квартире ФБР. На допросе он заявляет, что собирается помочь Бюро с арестом опаснейших криминальных умов, но сотрудничать почему-то согласен исключительно с агентом Элизабет Кин, совсем недавно принятой в ряды ФБР.
Пятница, 22 октября
фантастика, драма
В ролях Сэм Нил, Шамир Андерсон, Голшифте Фарахани, Фирас Нассар, Сиори Куцуна, Тара Моайеди
Создатель Саймон Кинберг, Дэвид Вейл
Инопланетные захватчики вторгаются на нашу планету в четырёх стратегических точках, высаживаясь на территории Северной Америки, Великобритании, Африки и Японии. Теперь выживание людей зависит от их умения помнить о своей человечности.
Ещё одна масштабная фантастическая постановка от Apple TV+ — вслед за экранизацией «Основания» видеосервис презентует эпическую драму о вторжении инопланетян «Вторжение». Авторы проекта уже предупредили, что первоочередная задача сериала — рассказать о семейных связях, а бесчинства пришельцев послужат лишь фоновыми событиями.
мистика, ужастик, триллер
В ролях Дэрби Стэнчфилд, Джексон Роберт Скотт, Коннор Джессап, Эмилия Джонс, Билл Хек, Лайсла Де Оливейра
Создатель Джо Хилл, Карлтон Кьюз, Мередит Аверилл
Мистический триллер рассказывает о том, как овдовевшая Нина Локки с тремя детьми перебирается в семейное поместье Дом Ключей в городке Лавкрафт, штат Массачусетс. Там семья надеется начать новую жизнь, оставив в прошлом недавние трагические происшествия. Однако фамильное гнездо таит в своих стенах магические ключи от порталов в другие миры и чудовище, которое за ними охотится, — с таким-то наследством семье будет не до отдыха.
Воскресенье, 24 октября
комедия
В ролях Ларри Дэвид, Джефф Гарлин, Шерил Хайнс, Сьюзи Эссман, Ричард Льюис, Боб Эйнштейн
Создатель Ларри Дэвид
Мокьюментари рассказывает историю Ларри Дэвида — соавтора и сценариста сериала «Сайнфилд». Сюжет главным образом крутится вокруг жизни сценариста и продюсера, которая протекает в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Все актёры, задействованные в сюжете, играют самих себя. Так, помимо самого Ларри, в сериале снимается его жена Шерил Хайнс, его менеджер Джефф Гарлин и его жена Сьюзи. Помимо близкого окружения сценариста, есть и приглашенные звёзды Голливуда, которые также исполняют роли самих себя.
комедия
В ролях Иса Рэй, Ивонн Орджи, Мэйсон Маккалли, Джей Эллис, Кэти Куртин, Айвен Шоу
Создатель Иса Рэй, Ларри Уилмор
История жизни и дружбы двух темнокожих американок. Обеим уже за тридцать, что, впрочем, не мешает героиням мечтать об успешной карьере и личном счастье. Правда, сперва им придётся пережить немало испытаний и разочарований, но главное — не падать духом и продолжать идти к намеченной цели, даже если поначалу ничего не получается.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: