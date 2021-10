Первый взгляд на Джоэла и Элли из экранизации The Last of Us — Педро Паскаль и Белла Рэмси лицом к зрителям

Вот и настал тот день, когда настойчивым фотолюбителям удалось отловить исполнителей главных ролей постапокалиптического триллера «Одни из нас». На свежих снимках со съёмочной площадки экранизации популярной игры The Last of Us запечатлены Джоэл (Педро Паскаль), Элли (Белла Рэмси) и Тесс (Анна Торв). Актёров поймали в объектив между дублями, поэтому все такие довольные и улыбаются.

Съёмки первого сезона опасных приключений в мире, отравленном мутировавшим грибком, стартовали этим летом и продлятся до следующего летнего сезона. Пилотную серию снял Кантемир Балагов, над остальными эпизодами трудятся Ясмила Жбанич и Али Аббаси. Сценарием занимаются креативный директор игры Нил Дракман и создатель «Чернобыля» Крэйг Мазин. О дате выхода канал HBO пока ничего не сообщал.