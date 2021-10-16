 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Меган Фокс передаёт привет со съёмок «Неудержимых 4» «Колесо времени» рекастнуло ключевого персонажа в преддверии второго сезона Китайский ответ Bloodborne: анонсирован экшен Wuchang: Fallen Feathers Новый ушастый и бородатый логотип фильма «Трансформеры: Восхождение звероботов» Православный Константин: вышел трейлер российской мистической комедии «Отец Сергий»
10
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
2 015
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Первый взгляд на Джоэла и Элли из экранизации The Last of Us — Педро Паскаль и Белла Рэмси лицом к зрителям

Вот и настал тот день, когда настойчивым фотолюбителям удалось отловить исполнителей главных ролей постапокалиптического триллера «Одни из нас». На свежих снимках со съёмочной площадки экранизации популярной игры The Last of Us запечатлены Джоэл (Педро Паскаль), Элли (Белла Рэмси) и Тесс (Анна Торв). Актёров поймали в объектив между дублями, поэтому все такие довольные и улыбаются.

Промо-арт сериала «Одни из нас» Промо-арт сериала «Одни из нас»

Съёмки первого сезона опасных приключений в мире, отравленном мутировавшим грибком, стартовали этим летом и продлятся до следующего летнего сезона. Пилотную серию снял Кантемир Балагов, над остальными эпизодами трудятся Ясмила Жбанич и Али Аббаси. Сценарием занимаются креативный директор игры Нил Дракман и создатель «Чернобыля» Крэйг Мазин. О дате выхода канал HBO пока ничего не сообщал.

Теги
Одни из насHBO
Комментарии (10)

Ещё на эту тему

5Эмми Россам ушла из «Бесстыдников» — и на съёмочной площадке стало веселее 28Православный Константин: вышел трейлер российской мистической комедии «Отец Сергий» 10Сериал по игре The Last of Us радует постапокалиптическим антуражем (фото со съёмок)

Тоже интересно

26Valve анонсировала свою портативную консоль Steam Deck 11Игроки добились выхода патча для NieR: Automata 5Уйма свежего экшена в специальном IMAX-ролике «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна 1Подтверждено: ранобэ «Аптека в ином мире» про фармаколога-попаданца получит аниме-адаптацию 1Как Нил Гейман и сценарист просили Warner Bros. не снимать полнометражную экранизацию «Песочного человека»

Далее на КГ

9
Груда мышц в костюме — Дуэйн Джонсон в свежем тизере и на закадровых фото «Чёрного Адама»
 3
Японские зрители выбрали свои любимые работы студии Ghibli
 20
Что почувствовал Эдриан Броуди, когда понял, что упустил возможность сыграть во «Властелине колец»?
 28
Описание сюжета «Матрицы 4» обещает более продвинутую и опасную версию Матрицы
 11
Ридли Скотт всё-таки не железный: снимать диснеевского «Мерлина» будет другой режиссёр
 8
Мэл Гибсон будет спасать заминированную задницу хакера в новом экшене
 6
«Вторжение» — история не о пришельцах, а о семье. Слово актёрам и авторам сериала
 5
Интриги, музыка и секс в трейлере драмы «Струны» с Артёмом Ткаченко
 19
Внезапно! Сильвестр Сталлоне завершает съёмки в «Неудержимых 4» (видео)
 7
Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж и путешествия во времени — свежие закадровые фото «Индианы Джонса 5»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме Опубликованы два музыкальных видео с песнями из фильма «Красавица и дракон»
 
Кино Сильвестр Сталлоне спас Короля Акул в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна
 
Кино Стеной тут не ограничишься: Нил Бломкамп перенесёт сюжет «Района №10» из Африки в Америку
 
Кино Звезда «Дивергента» Шейлин Вудли никогда не испытывала проблем со сценами секса
 
Кино Анна Кендрик сыграет в триллере про подозрительного бойфренда, о котором нельзя рассказывать подружкам
 
Кино Как вам такая Русалочка? Холли Бэйли поделилась пикантным кадром из фильма
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 484: оследний Джеймс Бонд для Дэниела Крэйга
 
5Ноль кадров в секунду – 390: Наяривать на Яре
 
 
5ЕВА
 
 
1Телеовощи – 413: Устрашающий состав
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 483: «Веном 2», «Мужские слёзы» и приквел «Клана Сопрано»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru