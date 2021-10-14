Эмми Россам ушла из «Бесстыдников» — и на съёмочной площадке стало веселее

Зрительский любимец — многосерийный ветеран Showtime «Бесстыдники» — благополучно завершился, и кое-кто из актёрского состава уже готов поделиться интересными закулисными историями. В подкасте Call Her Daddy участница основного актёрского состава Эмма Кинни прокомментировала один из ключевых моментов последних сезонов — уход из сериала в 2019 году своей экранной старшей сестры Эмми Россам. Оказывается, Кинни была среди тех, кого прощание с исполнительницей роли Фионы не сильно опечалило.

Поначалу это казалось странным, но если честно, после ухода Эмии Россам атмосфера на съёмочной площадке улучшилась. Я помню, перед её уходом меня порой охватывала тревога в те дни, когда у нас с ней были общие сцены, — если у неё выдавался плохой день, она портила его всем.

В целом же 13-летнее знакомство с Россам напомнило Кинни их экранную динамику, мол, были в их общении свои плюсы и минусы, но она по-прежнему считает актрису своей подругой и ни за что на неё не обижается, желает всего наилучшего, пусть они и не общались уже очень давно.

Остальные участники каста о своих настроениях пока ни с кем не делились, а изрядную часть поклонников исчезновение Фионы расстроило. Многие ожидали её возвращения в финале, но этого не случилось якобы из-за пандемии и сложностей с рабочими графиками.