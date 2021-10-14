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Начистил пёрышки — Азирафель Майкл Шин готов к продолжению «Благих знамений» (фото)

Источник: Michael Sheen / Amazon

Совсем скоро мы снова увидим на экране неповторимый дуэт Дэвида Теннанта и Майкла Шина — нет, это не третий сезон «Постановки», а жаль. Закадычные друзья перевоплотятся в Кроули и Азирафеля для второго сезона «Благих знамений», и это со всех сторон прекрасная новость.

Шин к съёмкам уже приготовился, о чём поспешил рассказать у себя в Твиттере — блондинистые кудри уже на месте:

Промо-арт сериала «Благие знамения»

Шоураннерствует по-прежнему Нил Гейман, который, по его собственным словам, когда-то обсуждал возможный сиквел с Терри Пратчеттом. Соавтором сценария выступит Джон Финнемор.

О дате премьеры пока ничего не известно, но у нас есть все шансы увидеть продолжение уже в следующем году.

Теги
ГалереяБлагие знамения
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Источник фотографий: Depositphotos

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