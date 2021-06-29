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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Они возвращаются! «Благие знамения» получили второй сезон

Не зря прошлым летом Нил Гейман надеялся на продолжение «Благих знамений». Портал The Hollywood Reporter сообщает, что потоковый сервис Amazon продлил апокалиптическое фэнтези на второй сезон. Само собой, Дэвид Теннант и Майкл Шин вернутся к ролям сдружившихся демона Кроули и ангела Азирафеля.

Творческая команда первого сезона тоже возвращается — Гейман берёт на себя обязанности исполнительного продюсера и шоураннера, вторым шоураннером выступает Дуглас Маккинон, который параллельно вернётся в режиссёрское кресло проекта.

По словам Нила Геймана, 30 лет назад они с соавтором романа-первоисточника Терри Пратчеттом обсуждали сиквел, моменты из которого Гейман использовал для сценария первого сезона.

Терри больше не с нами, но когда он был жив, мы с ним говорили, о чём будет продолжение «Благих знамений» и куда повернёт сюжет. Сейчас благодаря BBC Studios и Amazon я смогу осуществить задуманное.

 
Нил Гейман, планировал продолжение

Со сценарием второго сезона соавтору литературного первоисточника будет помогать один из исполнительных продюсеров проекта Джон Финнемор.

Теги
Благие знаменияAmazon
Комментарии (5)

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