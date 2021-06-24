«Святые из трущоб» в «Пацанах» — в третьем сезоне антигеройской сатиры появится Шон Патрик Флэнери

В актёрском составе «Пацанов» примечательное пополнение — в кастинг-лист третьего сезона записался Шон Патрик Флэнери («Святые из трущоб»), а также Ник Уэкслер («Месть») и Майлз Гастон Вильянуэва («Нэнси Дрю»). Все трое сыграют супергероев — Пороха (Gunpowder), Синего Ястреба (Blue Hawk) и Сверхзвукового (Supersonic) соответственно.

Все три супергероя придуманы сценаристами сериала во главе с шоураннером Эриком Крипке. В комиксе-первоисточнике эти персонажи отсутствуют. Какую роль они сыграют в противостоянии «Семёрки» и Пацанов Билли Бутчера, пока не сообщается.

Съёмки третьего сезона многосерийного хита Amazon продолжаются в Канаде, и из-за строжайших мер безопасности завершатся они ещё нескоро. О дате возвращения сериала на экраны Крипке и компания благоразумно помалкивают.