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Первоисточник: www.tvwise.co.uk Прямая ссылка на новость:

Третий сезон «Британии» получил дату выхода

Продолжение приключенческого псевдоисторического экшена «Британия» обзавелось точной датой выхода — третий сезон выйдет целиком на кабельном канале Sky Atlantic 24 августа.

Это история об обитателях земель будущей Великобритании, на которую в 43 году нашей эры вторглись римские легионы во главе с военачальником Авлом Плавтием. Но в сердце кельтских земель имперская армия столкнулась с дикими воительницами и могущественными заклинателями потусторонних сил — друидами, готовыми воевать с захватчиками, призвав на помощь потусторонние силы.

Промо-арт сериала «Британия»

В третьем сезоне снимаются Дэвид Моррисси, Софи Оконедо, Маккензи Крук, Анабель Шолей, Николай Ли Каас, Зои Уонамейкер и другие. Сценаристами сериала выступают Джез, Джон-Генри и Том Баттеруорты. За производство отвечают Vertigo Films и Neal Street Productions («Ужасы по дешёвке»).

Теги
ГалереяБритания
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