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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Анимационная комедия «Обратная сторона Земли» продлена на четвёртый сезон

Стриминговому сервису Hulu однозначно полюбилась анимационная комедия для взрослых «Обратная сторона Земли». Сериал от соавторов «Рика и Морти» Джастина Ройланда и Майка Макмэхона едва завершил показ второго сезона, третьим обзавёлся год назад, а вчера получил продление на четвёртый.

Фантастическая комедия рассказывает о семье инопланетян, бежавших из своего прекрасного сверхразвитого мира в современную центральную Америку. Пришельцы по-разному относятся к радикальной смене места жительства, но приходится привыкать, тем более что попытки починить корабль и сбежать с Земли пока не срабатывают.

Третий и четвёртый сезоны будут состоять из двенадцати эпизодов. Макмэхон и Джош Байсел выступают шоураннерами проекта. Премьера третьего сезона состоится в следующем году.

Теги
Обратная сторона Земли
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