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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Николь Кидман и её подопытные в свежем тизере драмы «Девять незнакомцев»

Бояться страданий бессмысленно, если вы уже страдаете. Потоковый сервис Hulu выкатил тизер мини-сериала «Девять незнакомцев» по одноимённому роману Лианы Мориарти. Актёрский ансамбль драмы возглавляют Николь Кидман, Самара Уивинг, Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Майкл Шенон и Бобби Каннавале

С 18 августа зрителям предлагают погрузиться в историю о незнакомцах, собравшихся в уединённом австралийском курорт-отеле в надежде на избавление от своих многочисленных проблем. Русская эмигрантка Маша (Кидман) гарантирует своим клиентам полную трансформацию благодаря революционной технологии и оперативно берёт новых посетителей курорта в оборот.

Авторы сценарной адаптации — Дэвид Э. Келли («большая маленькая ложь») и Джон-Генри Баттеруорт («Грань будущего»).

Теги
ВидеоДевять незнакомцевНиколь КидманHulu
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