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Первоисточник: www.kinometro.ru Прямая ссылка на новость:

Про Горбачёва снимут сериал с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой

Прошлогодний спектакль «Горбачёв» переберётся на малые экраны — IVI Originals, студия «Третий Рим» и исполнитель главной роли Евгений Миронов, не желающий прощаться с образом первого президента Советского Союза, загорелись желанием снять одноимённый сериал. Уже пишут сценарий, а снимать будут в Ставрополе, Москве, Рейкьявике, Вашингтоне, Берлине и Лондоне.

Михаил Горбачёв, конечно, всячески одобрил сие благое начинание.

Побывав на премьере спектакля, я был приятно удивлён тем, как Евгений Миронов перевоплощается на сцене. И для меня очень важно, что именно он и Чулпан Хаматова, которая фантастически похожа на Раису Максимовну, перенесут созданные ими образы на экраны. Я Жене и Чулпан доверяю, хорошо их знаю, это прекрасные актёры и глубокие люди.

 
Михаил Горбачёв, главный перестройщик

Миронов в долгу не остался.

Для нас большая честь, что Михаил Сергеевич оказывает нам такое доверие. По форме мы хотим создать большое кино о больших людях и большой стране. Пусть и в формате сериала, но не теряя при этом масштаб и размах истории.

 
Евгений Миронов, хочет продолжать

Премьеру планируют на 2023 год эксклюзивно для цифровой платформы IVI.

Комментарии (12)

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