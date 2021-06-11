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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Пятый сезон «Миллиардов» обзавёлся датой возвращения

Кабельный канал Showtime наконец-то дозрел до официального объявления о возвращении на экраны финансовой драмы «Миллиарды» с Дэмианом Льюисом и Полом Джаматти. Из-за карантинного перерыва в производстве пятый сезон разбили на две части, и первые семь эпизодов показали прошлой весной. Оставшиеся серии начнут выходить 5 сентября.

В основе сюжета никаких кардинальных перемен не предвидится. Федеральный прокурор Чак Роадс (Джаматти) по-прежнему надеется разделаться с бизнесменом Бобби Аксельродом (Льюис). А все остальные, включая родню и новых игроков, волей-неволей оказываются помехой или подспорьем в этом жестоком противостоянии.

В продлённом на шестой сезон проекте Брайана Коппельмана, Дэвида Левина и Эндрю Росса Соркина также снимаются Мэгги Сифф, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл, Кондола Рашад, Азия Кейт Диллон, Клэнси Браун, Джеффри Деманн, Келли Аукойн, Фрэнк Грилло и Рик Хоффман.

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Миллиарды
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