Пятый сезон «Миллиардов» обзавёлся датой возвращения

Кабельный канал Showtime наконец-то дозрел до официального объявления о возвращении на экраны финансовой драмы «Миллиарды» с Дэмианом Льюисом и Полом Джаматти. Из-за карантинного перерыва в производстве пятый сезон разбили на две части, и первые семь эпизодов показали прошлой весной. Оставшиеся серии начнут выходить 5 сентября.

В основе сюжета никаких кардинальных перемен не предвидится. Федеральный прокурор Чак Роадс (Джаматти) по-прежнему надеется разделаться с бизнесменом Бобби Аксельродом (Льюис). А все остальные, включая родню и новых игроков, волей-неволей оказываются помехой или подспорьем в этом жестоком противостоянии.

В продлённом на шестой сезон проекте Брайана Коппельмана, Дэвида Левина и Эндрю Росса Соркина также снимаются Мэгги Сифф, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл, Кондола Рашад, Азия Кейт Диллон, Клэнси Браун, Джеффри Деманн, Келли Аукойн, Фрэнк Грилло и Рик Хоффман.