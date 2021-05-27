Тизер девятого сезона «Декстера»: новое имя — старые пристрастия

Кабельный канал Showtime опубликовал тизер девятого сезона «Декстера», позволяющий одним глазком взглянуть на то, как нынче живётся главному герою вдали от треволнений прошлого. «Джим Линдсей» неплохо устроился на новом месте, но как долго его природа позволит ему пожить спокойно? Узнаем уже этой осенью.

Собственный финал знаменитого психологического триллера с Майклом С. Холлом представит шоураннер первых четырёх сезонов Клайд Филлипс. Новые кровавые события при участии Декстера Моргана развернутся в городке Айрон Лэйк штата Нью-Йорк.