Декстер Морган возвращается к корням в промо девятого сезона «Декстера»

Официальный твиттер-аккаунт многосерийного детективного триллера «Декстер» радует поклонников культового сериала свежим обновлением — в сети появилось короткое промо 10-серийного девятого сезона, где главный герой в исполнении Майкла С. Холла напоминает, как же всё-таки прекрасно вернуться к самому себе. Зову природы — собственной природы — противиться невозможно.

Продолжение истории от шоураннера первых четырёх сезонов Клайда Филлипса расскажет, как поживает Декстер Морган спустя десять лет после случившегося в восьмом сезоне психологического триллера. Судя по отрывочным сведениям, главный герой впутается в какие-то неприятности в городишке Айрон Лэйк, штат Нью-Йорк.

В мини-сериале снимаются Клэнси Браун, Джейми Чанг и Джулия Джонс. Шесть эпизодов режиссирует постановщик предыдущих сезонов Маркос Сига («Ты»); он же наряду с Филлипсом выступает исполнительным продюсером проекта. Премьеру обещают этой осенью.