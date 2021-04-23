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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Декстер Морган возвращается к корням в промо девятого сезона «Декстера»

Официальный твиттер-аккаунт многосерийного детективного триллера «Декстер» радует поклонников культового сериала свежим обновлением — в сети появилось короткое промо 10-серийного девятого сезона, где главный герой в исполнении Майкла С. Холла напоминает, как же всё-таки прекрасно вернуться к самому себе. Зову природы — собственной природы — противиться невозможно.

Продолжение истории от шоураннера первых четырёх сезонов Клайда Филлипса расскажет, как поживает Декстер Морган спустя десять лет после случившегося в восьмом сезоне психологического триллера. Судя по отрывочным сведениям, главный герой впутается в какие-то неприятности в городишке Айрон Лэйк, штат Нью-Йорк.

В мини-сериале снимаются Клэнси Браун, Джейми Чанг и Джулия Джонс. Шесть эпизодов режиссирует постановщик предыдущих сезонов Маркос Сига («Ты»); он же наряду с Филлипсом выступает исполнительным продюсером проекта. Премьеру обещают этой осенью.

Теги
Декстер
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