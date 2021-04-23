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Первоисточник: www.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

Между «Тором 4» и «Стражами галактики 3» — Джеймс Ганн поведал, где приземлится спецэпизод «Стражей галактики»

Общительный Джеймс Ганн уведомил своих подписчиков, что завершил работу над сценарием спецэпизода «Стражей галактики». В своём твиттере постановщик опубликовал фото заглавной страницы сценария праздничного эпизода. Это первый драфт, и текст ещё будет дорабатываться.

Никаких подробностей поклонники из Ганна не вытянули, но режиссёр-сценарист расщедрился на то, чтобы уведомить: события спецэпизода развернутся между «Тором 4» и «Стражами галактики 3». Серия выйдет на потоковом сервисе Disney+ в рождественские праздники 2022 года. В общем, нескоро.

В прошлом году Marvel презентовала краткий синопсис эпизода. Прежде чем Стар-Лорд, Гамора, Дракс, Ракета и Грут вернутся на большие экраны в новом фильме о Стражах галактики в 2023 году, понаблюдаем за их духоподъёмными приключениями в праздничном спецэпизоде.

Теги
Стражи галактикиСтражи галактики. Часть 3
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