Между «Тором 4» и «Стражами галактики 3» — Джеймс Ганн поведал, где приземлится спецэпизод «Стражей галактики»

Общительный Джеймс Ганн уведомил своих подписчиков, что завершил работу над сценарием спецэпизода «Стражей галактики». В своём твиттере постановщик опубликовал фото заглавной страницы сценария праздничного эпизода. Это первый драфт, и текст ещё будет дорабатываться.

This is the wrapping. The present is inside. #GotGHS ???????????????? pic.twitter.com/NqDw5s6ed8