«Чисто Гай Ричи!» — KION представляет многосерийную комедию для взрослых «Афера»

«Не так страшен вирус, как братья Поповы». И, возможно, слоган сериала даже не преувеличивает. Новый отечественный видеосервис KION выкатил трейлер своего оригинального сериала — комедии «Афера» о нескучных посткарантинных буднях одного села. Подписчики цифровой платформы уже могут насладиться просмотром сериала.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Пандемия разогнала всех по домам, включая трёх братьев Поповых, и впервые за много лет их односельчане вздохнули свободно, но самоизоляция подошла к концу, и деревня запаниковала — стоит Ване, Косте и Даниле выйти из дому, как преступность на селе вновь подскочит до небес. На общем тайном собрании односельчане решаются на рискованную аферу — не сообщать Поповым, что карантин окончен.