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Без слёз не взглянешь: Джон Сноу, Дейенерис, Санса, Арья и другие в персональных трейлерах «Игры престолов»

Создатели «Игры престолов» явно не собираются заканчивать празднования по случаю 10-летия со дня выхода сериала. На сей раз, по-видимому, было решено отдать должное всем героям песни льда и пламени, как пережившим этот ад, так и павшим от рук Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса.

Пока этой чести удостоились Санса Старк (Софи Тёрнер), Джон Сноу (Кит Харингтон), Джейме Ланнистер (Николай Костер-Вальдау), Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк), Арья Старк (Мэйси Уильямс), Бран Старк (Айзек Хемпстед-Райт), Бриенна Тарт (Гвендолин Кристи) и Серсея Ланнистер (Лина Хиди), но, надо полагать, это ещё далеко не конец.

Теги
ВидеоИгра престолов
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