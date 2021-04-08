Фанаты обрушили рейтинг трейлера восьмого сезона «Игры престолов»

На днях любитель пожевать стекла кабельный канал HBO опубликовал обновлённый трейлер заключительного сезона «Игры престолов». Вряд ли свежий видеоролик выпустили в надежде, что отношение поклонников многосерийного хита к финалу успело измениться — поводом, как известно, стало празднование 10-летия премьеры сериала. Фэнтезийный эпик стартовал в апреле 2011-го.

Никто не настроен на примирение даже в честь памятной даты, что бы там ни думали товарищи из HBO. Пожалуй, это скорее ещё больше расстраивает фанатов, вынужденных вспоминать не столь давнее разочарование.

Градом издевательских и негативных комментариев, подкрепляемых возобновившимися призывами к ремейку восьмого сезона дело, само собой, не ограничилось. Зрители основательно раскритиковали официальный ролик, наглядно продемонстрировав своё отношение к концовке. За сутки с небольшим трейлер собрал свыше 145 тыс. просмотров, а его рейтинг скатился в глубокий минус — сейчас у ролика 1,7 тыс. лайков и 4,3 тыс. дизлайков. В общем, фанаты помнят.

К слову, у богачей из числа поклонников саги есть возможность заглушить до сих пор тлеющую боль разочарования эксклюзивной покупкой. Знаменитая ювелирная фирма «Фаберже» предлагает приобрести специально изготовленное к юбилею яйцо дракона. Подарочек стоит сущие гроши — $ 2,2 млн.