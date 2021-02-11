Встречайте чёрного лорда Велариона и остальных персонажей приквела «Игры престолов»

В многосерийном эпике «Дом Дракона» свежее пополнение — актёрский состав фэнтези записались Стив Туссэн («Принц Персии: Пески времени»), Рис Иванс («King's Man: Начало»), Ив Бест («Король говорит!») и Соноя Мидзуно («Разработчики»).

Туссэн сыграет лорд Корлиса Велариона, прозванного Морским Змеем и служившего Десницей принцессы Рейниры Таргариен. Самый знаменитый морской путешественник в истории превратил свой дом в один из самых влиятельных и богатых домов Вестероса. Ивансу досталась роль Отто Хайтауэра, верного Десницы короля Визериса. Бест сыграет принцессу Рейнис Веларион (в девичестве Таргариен), супругу лорда Корлиса Велариона и всадницу дракона Мелеис. Мидзуно сыграет Мизарию, прибывшую в Вестерос ни с чем и поднявшуюся с самого дна до роли главного доверенного лица и союзницы наследника престола Деймона Таргариена.

Ранее в сериал записались Оливия Кук (Алисента Хайтауэр), Мэтт Смит (Деймон Таргариен), Эмма Дарси (Рейнира Таргариен) и Пэдди Консидайн (король Визерис).

За экранизацию романа Джорджа Мартина «Пламя и кровь» отвечают шоураннеры Райан Кондал и Мигель Сапочник. Кондал и Сара Ли Хесс пишут сценарий, а Сапочник снимет несколько эпизодов. Также в режиссёрах первого сезона значатся Клер Килнер, Гита Патель и Грег Яйтанс. Программный директор HBO Кейси Блойс сообщил, что съёмки сериала стартуют в апреле.