«Чужестранка» возвращается в промо-ролике шестого сезона фантастической драмы

Кабельный канал Starz решил напомнить огромной армии поклонников «Чужестранки», что шестой сезон сериала находится в активном производстве. Экранизация сверхпопулярной книжной серии Дианы Гэблдон вернулась на съёмочные рельсы — съёмки новой телеглавы стартовали в январе и ведутся с соблюдением всех предписанных правил безопасности.

Приключенческая фантастика о невероятных перипетиях жизни Клэр Рэндолл (Катрина Балф) и её возлюбленного горца Джейми Фрейзера (Сэм Хьюэн), а также их друзей и домочадцев продолжится в 12-серийном шестом сезоне, в основу которого лёг шестой роман серии под названием «Дыхание снега и пепла».

Проектом по-прежнему руководит Рональд Д. Мур («Для всего человечества»). Дата выхода шестого сезона пока не называется.