Драма о космической гонке СССР и США «Для всего человечества» получила третий сезон

Космическая драма «Для всего человечества», где США героически борется с СССР за звание первой космической державы, не успел вернуться на второй сезон, а уже продлён на третий. Потоковый сервис Apple TV+ оформил сериалу с Юэлем Киннаманом продление авансом, и съёмки третьего сезона стартуют будущей весной.

Сериал Рональда Д. Мура («Звёздный крейсер „Галактика“») рассказывает об альтернативной реальности, где международное соперничество в освоении космоса продолжается и усиливается. Главные герои истории — астронавты, космические инженеры и их семьи, участвующие в невероятных событиях, определяющих судьбу великой борьбы за космос между сверхдержавами.

Помимо Киннамана в сериале снимаются Майкл Дорман, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Ренн Шмидт, Джоди Бальфур и другие. Второй сезон стартует 19 февраля.