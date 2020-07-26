СССР и США развяжут войну на Луне во втором сезоне «Для всего человечества»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Космическая гонка выходит на новый виток — злобные советские космонавты угрожают отважным американским астронавтам. Во время Comic Con at Home потоковый сервис Apple TV+ выкатил тизер второго сезона «Для всего человечества». Когда выйдет продолжение космической драмы Рональда Д. Мура («Звёздный крейсер „Галактика“»), пока не сообщается.

Сериал рассказывает об альтернативной реальности, где международное соперничество в освоении космоса продолжается и усиливается. Главные герои истории — астронавты, космические инженеры и их семьи, участвующие в невероятных событиях, определяющих судьбу великой борьбы за космос между СССР и США.

В сериале снимаются Юэль Киннаман, Майкл Дорман, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Ренн Шмидт, Джоди Бальфур и другие.