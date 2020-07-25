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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Эпическое спасение и заклятый враг в отрывке из пятого сезона «Рика и Морти»

В честь онлайн-фестиваля Comic Con at Home создатели «Рика и Морти» Дэн Хармон и Джастин Ройланд по доброте душевной поделились отрывком из грядущего пятого сезона, сценарий которого уже полностью готов. Отрывок — пока что в черновой версии — поведает о том, как Морти спасает Рика от верной гибели, но на Земле их поджидает неожиданная встреча с заклятым врагом Рика мистером Нимбусом.

Премьерной датой пятый сезон приключений гениального учёного Рика Санчеза и его внучка Морти пока не обзавёлся. Сценарная команда во главе с Хармоном уже вовсю трудится над историей к шестому сезону.

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Видео Рик и Морти
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