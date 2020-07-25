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Восстание машин: FOX показал свежий трейлер технотриллера «Некст»

Телеканал FOX опубликовал свежий трейлер технотриллера «Некст» об искусственном интеллекте, который сам себе на уме. У проекта наконец-то появилась дата выхода — первая серия выйдет на экраны 6 октября.

События разворачиваются в ближайшем будущем, где сверхпродуктивный искусственный интеллект neXt обретает свободу и начинает действовать в соответствии с собственными представлениями о мире людей благодаря информации, которую закрытая сеть успела накопить за время, проведённое в служении человечеству. Создатель neXt Пол Леблан (Джон Слэттери) пытается предотвратить катастрофу, но вылетает из собственной компании стараниями своего злобного брата Теда (Джейсон Батлер Харнер).

В проекте также снимаются Фернанда Андраде, Майкл Мосли, Ив Харлоу, Аарон Мотен и другие. Главным сценаристом и создателем сериала числится Мэнни Кото («24 часа»), режиссируют Джон Рекуа и Гленн Фикарра.

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Видео Некст
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