Восстание машин: FOX показал свежий трейлер технотриллера «Некст»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал FOX опубликовал свежий трейлер технотриллера «Некст» об искусственном интеллекте, который сам себе на уме. У проекта наконец-то появилась дата выхода — первая серия выйдет на экраны 6 октября.

События разворачиваются в ближайшем будущем, где сверхпродуктивный искусственный интеллект neXt обретает свободу и начинает действовать в соответствии с собственными представлениями о мире людей благодаря информации, которую закрытая сеть успела накопить за время, проведённое в служении человечеству. Создатель neXt Пол Леблан (Джон Слэттери) пытается предотвратить катастрофу, но вылетает из собственной компании стараниями своего злобного брата Теда (Джейсон Батлер Харнер).

В проекте также снимаются Фернанда Андраде, Майкл Мосли, Ив Харлоу, Аарон Мотен и другие. Главным сценаристом и создателем сериала числится Мэнни Кото («24 часа»), режиссируют Джон Рекуа и Гленн Фикарра.