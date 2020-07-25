«Спецагент Арчер» возвращается к жизни в трейлере одиннадцатого сезона

Наконец-то очнувшегося главного героя ждёт множество невероятных открытий. Кабельный канал FXX определился с премьерной датой одиннадцатого сезона «Спецагента Арчера» и заодно в честь Comic Con at Home порадовал зрителей первым трейлером продолжения. Анимационный долгожитель Адама Рида вернётся на малые экраны 16 сентября.

В 11 сезоне «Арчер» вернётся к своим корням — события вновь развернутся в мире шпионов, откуда несколько сезонов назад благодаря пребывавшему в коме главному герою переносились в другие экзотические локации. В свежих эпизодах Стерлинг Арчер наконец-то приходит в себя, и теперь перед ним стоит задача нагнать упущенное за те три года, которые он провёл в коме.