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Первоисточник: bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:
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«Спецагент Арчер» возвращается к жизни в трейлере одиннадцатого сезона

Наконец-то очнувшегося главного героя ждёт множество невероятных открытий. Кабельный канал FXX определился с премьерной датой одиннадцатого сезона «Спецагента Арчера» и заодно в честь Comic Con at Home порадовал зрителей первым трейлером продолжения. Анимационный долгожитель Адама Рида вернётся на малые экраны 16 сентября.

В 11 сезоне «Арчер» вернётся к своим корням — события вновь развернутся в мире шпионов, откуда несколько сезонов назад благодаря пребывавшему в коме главному герою переносились в другие экзотические локации. В свежих эпизодах Стерлинг Арчер наконец-то приходит в себя, и теперь перед ним стоит задача нагнать упущенное за те три года, которые он провёл в коме.

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