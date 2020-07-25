 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Видеообзор: Ghost of Tsushima Неделя аниме на «КГ» — главные новости 6–12 июля Насладись чужими воспоминаниями: авторы Cyberpunk 2077 показали важную игровую механику и новый трейлер Спасти человечество: вышел первый тизер фантастического эпика «Академия» Айзека Азимова Вместо E3 2020: Расписание июньских презентаций
2
СЕРИАЛЫ
216
 
Первоисточник: tvseriesfinale.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Анимационное фэнтези «Принц драконов» продлено на четыре сезона

В ходе Comic Con at Home выяснилось, что стриминговый сервис Netflix не стал мелочиться и в приступе щедрости продлил мультсериал «Принц драконов» сразу на четыре сезона. Третий сезон анимационного фэнтези вышел в прошлом ноябре, и когда ждать премьеры четвёртого, пока неизвестно.

История о приключениях принцев Каллума, Эзрана и эльфийки Райлы завершилась великой войной между королевствами, но, судя по всему, это только начало. В новых сезонах главным героям предстоит иметь дело с последствиями битвы и своих прошлых решений. Тем более что поверженный злодей лорд Вирен, заключивший союз с эльфом Аравосом, ещё наверняка даст о себе знать.

Создателями проекта выступают сценарист «Аватара: Легенды об Аанге» Аарон Ехаз и режиссёр игры Uncharted 3 Джастин Ричмонд. Производством занимается студия Wonderstorm.

2 Обсудить
Темы
 
Принц драконов
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Супердрэги» — трейлер без цензуры
 
«Принц драконов» — тизер с датой выхода
 
«Принц драконов» — трейлер

Тоже интересно

 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 193: Потатайфу
 
Кино В новом трейлере «Вратаря галактики» опять почти не показывают фантастического футбола
 
Тайна рождения «Малыша Йоды» из «Мандалорца» раскрыта
 
Кино «Убийца 2: Солдат» — трейлер
 
Кино «Анна» — международный трейлер и свежий постер
 
Игры Разработчик Apex Legends назвал игроков «мудаками, жопошниками и халявщиками»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в июле

26 ВсТелеовощи (видео)
26 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
27 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
29 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 102: Xbox Games Showcase
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 418: «Палм-Спрингс» и толстый Донни Йен
 
 
13Ноль кадров в секунду
 
 
1Ноль кадров в секунду – 326: Лекарство от ностальгии
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 417: Двухмерные мультфильмы студии DreamWorks
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru