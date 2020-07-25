Анимационное фэнтези «Принц драконов» продлено на четыре сезона

В ходе Comic Con at Home выяснилось, что стриминговый сервис Netflix не стал мелочиться и в приступе щедрости продлил мультсериал «Принц драконов» сразу на четыре сезона. Третий сезон анимационного фэнтези вышел в прошлом ноябре, и когда ждать премьеры четвёртого, пока неизвестно.

История о приключениях принцев Каллума, Эзрана и эльфийки Райлы завершилась великой войной между королевствами, но, судя по всему, это только начало. В новых сезонах главным героям предстоит иметь дело с последствиями битвы и своих прошлых решений. Тем более что поверженный злодей лорд Вирен, заключивший союз с эльфом Аравосом, ещё наверняка даст о себе знать.

Создателями проекта выступают сценарист «Аватара: Легенды об Аанге» Аарон Ехаз и режиссёр игры Uncharted 3 Джастин Ричмонд. Производством занимается студия Wonderstorm.