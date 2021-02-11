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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Смех, веселье и режиссёр Томас Джейн в подборке неудавшихся дублей пятого сезона «Пространства»

Пятый сезон космической фантастики «Пространство» недавно попрощался со зрителями, и сериал ушёл на продолжительный хиатус, чтобы в следующем году вернуться на экраны с заключительным сезоном. И дабы как-то отблагодарить поклонников за верность проекту, потоковый сервис Amazon выпустил ролик с неудавшимися дублями пятого сезона, чьи драму и саспенс замечательно разбавляют дурачества, творившиеся на съёмочной площадке.

В пятом сезоне снялись Стивен Стрейт, Доминик Типпер, Уэс Чэтэм, Кэс Анвар, Фрэнки Адамс, Кеон Александр, Шохре Агдашлу, Чад Л. Коулмэн, Шон Дойл, Кара Ги и другие. Создателями и сценаристами проекта значатся шоураннер Нарен Шанкар, Марк Фергус и Хоук Отсби. Производством по-прежнему занимается студия Alcon.

Темы
 
Видео Пространство
Комментарии (2)

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