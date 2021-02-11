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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Авторы «Ривердейла» и нового «Уокера, техасского рейнджера» займутся ребутом фантастики «4400» для The CW

В конце 2018-го уже сообщалось, что телеканал The CW возьмётся воскресить научно-фантастическую драму «4400» — сериал Скотта Питерса и Рене Эчеваррии, который стартовал на кабельном канале USA Network в 2004 году и благополучно прожил четыре сезона. The CW, как выяснилось, свои планы не оставил — ребут сериала недавно получил добро на съёмки полного первого сезона.

Современное переосмысление повествует о таинственно исчезнувших 4400 землянах, и каждый из них до исчезновения страдал от недооценённости, недостатка внимания или стал жертвой какой-либо другой маргинализации. Но однажды все исчезнувшие столь же невероятным образом возвращаются. Никто из них не постарел ни на день, а воспоминания о происходившем с ними отсутствуют. Всем 4400 вернувшимся придётся заново учиться жить в изменившемся за время их отсутствия мире и свыкнуться с тем, что исчезновение невероятным образом изменило и усовершенствовало их самих.

За сценарий отвечает Ариана Джексон («Ривердейл»); она же числится исполнительным продюсером вместе с Анной Фрике («Уокер») и Лорой Терри. За производство отвечает CBS TV Studios.

Темы
 
4400
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