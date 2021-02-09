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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Типичный The CW: свежий трейлер «Супермена и Лоис» обещает семейную драму

В общем-то, уже по описанию зрители должны были догадаться, что выходящий на The CW сериал «Супермен и Лоис» будет не столько супергеройским приключением, сколько семейной драмой. И в свежем трейлере, вероятно, показан, один из столпов, на котором она поначалу будет держаться. Сыновьям Кларка Кента придётся принять правду о своём отце и простить родителей за то, что они так долго от них её скрывали.

Многосерийная семейная драма о новоиспечённых фермерах из Канзаса, успевшая получить второй сезон ещё до премьеры, стартует 23 февраля (телеканал покажет сразу два эпизода). Титульные партии в сериале исполняют Тайлер Хэклин и Битси Таллок.

Темы
 
Видео Супермен и Лоис
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