Чак Норрис благословил ремейк «Уокера» с Джаредом Падалеки

Зрители, ожидавшие от ремейка культового многосерийного экшена Уокер, техасский рейнджер» чего-то кроме семейной драмы, наверняка порядком расстроились. Современный «Уокер» от телеканала The CW максимально далёк от оригинала с Чаком Норрисом, а главный герой Джаред Падалеки и не думает соответствовать образу экшен-героя. Он — скорбящий вдовец, любящий отец, верный напарник и кто угодно, только не герой боевика.

Но как бы подобное положение дел ни расстраивало аудиторию, зрители должны знать, что Норрис дал своё благословение на съёмки основательно переосмысленного сериала. По крайней мере, это утверждает Падалеки.

[Чак Норрис] дал своё благословение. Он помогал в создании оригинального сериала, поэтому до сих пор числится совладельцем прав на него. Слава богу, у него не было к ремейку никаких претензий, потому что я не хочу шутить с Чаком Норрисом. Видел в сети все эти гифки, мемы и прочее. Так вот, он должен был дать своё благословение… Наш сериал очень сильно отличается от оригинала, и наш техасский рейнджер Уокер сильно отличается от его Уокера, но всё же он нас благословил. Джаред Падалеки, отделался испугом

Впрочем, это благословение, как показывают первые эпизоды нового сериала, совсем не знак качества.