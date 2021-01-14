Джаред Падалеки хотел завязать с актёрством после «Сверхъестественного», но «Уокер» его переубедил

Оказывается, не надумай The CW взяться за ребут «Крутого Уокера», и зрители, возможно, больше не увидели бы на экране Джареда Падалеки. Разве что телеканал вздумал бы воскресить «Сверхъестественное». В недавнем интервью порталу The TV Insider исполнитель роли Сэма Винчестера признался, что подумывал завязать с актёрской игрой после окончания культового мистического процедурала.

Наверное, нет ничего удивительного в желании отдохнуть после 15 сезонов охоты на всякую нечисть. Но от предложения The CW воплотить на экране современную версию героя Чака Норриса Падалеки отказываться не стал.

Я часто говорил, что хочу уйти на покой, особенно по части актёрства. Мол, устал, от чужого внимания, устал ежедневно вставать по будильнику. Джаред Падалеки, так и не ушёл

Но передумал, когда появилась возможность сыграть крутого техасского рейнджера с личной трагедией в свежем сериале «Уокер». Тем более что съёмки проходят в родном Техасе, и у актёра есть возможность всё свободное время проводить с семьёй, а с женой ещё и работать в одном проекте: «О таком я и мечтать не мог».

С культовым сериалом Норриса Падалеки, конечно, знаком и смотрел его в детстве, но ребут не собирается ударяться в экшен, а сосредоточится на семейных отношениях, ведь что может быть важнее в истории о воюющем с преступностью законнике? Это подтвердила сценарист сериала Анна Фрике.

Сюжет первого сезона рассказывает о человеке, который не просто возвращается домой залечить раны и скорбеть, но и осознать, что значит быть родителем, наладить эмоциональную связь с детьми. Центром сериала определённо выступает семья Уокеров. Анна Фрике, о самом важном

Исполнителя главной роли такое направление сюжета радует, потому что эту версию «Уокера» они могут смотреть всей семьёй. Актёр отметил, что в сериале есть экшен-сцены, но повествование сосредоточено на взаимоотношениях, общении и на тех аспектах полицейской работы, которая ближе к реальности. По мнению Падалеки, такой подход отвечает запросам современной аудитории.