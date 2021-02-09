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Первоисточник: youtu.be Прямая ссылка на новость:

Доктор Когда — новый трейлер Doctor Who: The Lonely Assassins с датой релиза

В прошлом году студия Maze Theory, выпустившая чуть ранее VR-приключение Doctor Who: The Edge of Time, настолько преисполнилась уверенностью в своих силах, что анонсировала сразу две игры про Повелителя времени. И одна из них как раз на днях обзавелась скудным трейлером с датой релиза.

Речь идёт о Doctor Who: The Lonely Assassins. Игра для мобильных устройств, Nintendo Switch и PC сюжетно продолжит культовый эпизод «Не моргай» (тот самый, в котором самого Доктора почти нет, зато впервые появляются Плачущие ангелы). Собственно, побывать в заброшенном доме Вестерн драмлинс тоже придётся. Но в центре сюжета, однако, окажутся не квантовые изваяния, а найденный телефон в режиме самоуничтожения. Игрокам предстоит разгадать тайну этого телефона, для чего придётся сотрудничать с учёным Петронеллой Осгуд в исполнении Ингрид Оливер. В игре также появится Лари Найтингейл, которого сыграет Финли Робертсон, и даже Тринадцатый Доктор в исполнении Джоди Уиттакер — только в качестве голоса, правда (а уж к счастью ли это, или к сожалению, пусть каждый хувиан решает для себя сам. Разработчики обещают ввести и нового грозного противника, об умениях и особенностях которого ничего не известно.

Doctor Who: The Lonely Assassins выходит 19 марта 2021 года в Steam, App Store и Google Play. О версии для Nintendo Switch сообщат отдельно.

Темы
 
Доктор Кто Doctor Who: The Lonely Assassins (Android, iOS, Nintendo Switch)
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