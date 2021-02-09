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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Создатель «Рика и Морти» готовит анимационную комедию по мифам Древней Греции

Создатель культового сериала «Сообщество» и анимационного многосерийого хита «Рик и Морти» готовит ещё один потенциальный шедевр. Дэн Хармон договорился с FOX Entertainment о разработке для телеканала Fox анимационной комедии про Древнюю Грецию.

У проекта пока нет названия, но есть краткий и ёмкий синопсис. Комедия расскажет о преисполненной недостатков семьи людей, богов и чудовищ, члены которой пытаются управлять одной из первых в мире метрополий, стараясь при этом не перебить друг друга.

Глава FOX Entertainment Майкл Торн ожидает от Хармона комедийную историю, которая послужит метким, острым социальным комментарием на современную политику, жизнь знаменитостей и поп-культуру.

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