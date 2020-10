Десятый Доктор Дэвид Теннант заглянет в гости к Уиттакер в игре Doctor Who: The Edge of Time

Студия Maze Theory, отметившаяся в прошлом году VR-приключением Doctor Who: The Edge of Time, продолжает разрабатывать обширную вселенную «Доктора Кто». И даже поднимает ставки, анонсировав сразу две игры про Повелителя времени. Обе должны выйти весной 2021 года.

Первая называется Doctor Who: The Edge of Reality. Несмотря на схожесть названия с предыдущим проектом, игра переосмыслит и разовьёт идеи в приключении от первого лица для PC и консолей текущего и следующего поколения. Обещается совершенно новый игровой процесс, новые монстры и новые миры для исследования. История станет продолжением прошлогоднего сюжета, а на помощь к Джоди Уиттакер придёт исполнитель роли Десятого Доктора Дэвид Теннант. Целевые платформы — PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X и Nintendo Switch.

Doctor Who: The Lonely Assassins выйдет на iOS, Android и вездесущей Nintendo Switch. Разработка ведётся в сотрудничестве с именитой, как утверждается в анонсе, малазийской студией Kaigan Games, специализирующейся на мобильных играх. В «Одиноких убийцах» игрокам предстоит разгадать тайну «найдённого телефона», расследуя цепочку зловещих событий в культовом заброшенном доме Вестер Драмлинс (том самом, где обитали Плачущие Ангелы в эпизоде «Не моргай»). Но авторы обещают не только возвращение квантовых статуй, но и нового грозного врага. Помощь в расследовании окажет Петронелла Осгуд и прочие (пока неназванные) классические персонажи. И помните: не моргать!