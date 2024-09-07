Жуткий тизер сериала «Это всё Агата» нагоняет страху

Уже совсем немного осталось до премьеры сериала «Это всё Агата» — попытки Disney ещё разок выстрелить на сериальном поприще с полюбившимся зрителем персонажем. И чтобы подогреть до нужной кондиции интерес к проекту, компания опубликовала мрачный трейлер, который так и назвала — «Ощущение ужаса». Ролик стилизован под заставку древних телесериалов, продолжая начатую в «ВандаВижне» традицию, и выглядит, надо признать, не так уж плохо.

«Это всё Агата» продолжит историю ведьмы Агаты Харкнесс после событий «ВандаВижна». Лишившись своих сил, она находит фамильяр в лице якобы безымянного гота-подростка-гея в исполнении Джо Лока. Вдвоём они организовывают новый ковен и отправляются на легендарную Дорогу ведьм — череду магических испытаний, прохождение которых вознаграждается осуществлением заветных желаний (счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдёт обиженным).

К роли Агаты Харкнесс вернётся Кэтрин Хан. Компанию ей, помимо вышеупомянутого Лока, составят Одри Плаза, Пэтти Люпон, Дебра Джо Рапп и другие. Премьера первых двух из девяти эпизодов состоится 19 сентября на Disney+.