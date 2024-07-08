Обри Плаза пробуждает ведьму Кэтрин Хан в тизере «Это всё Агата»

Спин-оффу «ВандаВижна» наконец-то сварганили тизер, который стриминговый сервис Disney+ только что презентовал тем зрителям, кому не наплевать на мини-сериал под названием «Это всё Агата». Да, теперь он называется так.

Премьера о возвращении Агаты (Кэтрин Хан) к её ведьмовским делам в современный диснеевский инклюзивный ковен с юным ведьмогеем состоится 18 сентября.

Шоураннером и главой сценарной команды проекта выступила Жак Шаффер.

И постер: