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Обри Плаза пробуждает ведьму Кэтрин Хан в тизере «Это всё Агата»

Спин-оффу «ВандаВижна» наконец-то сварганили тизер, который стриминговый сервис Disney+ только что презентовал тем зрителям, кому не наплевать на мини-сериал под названием «Это всё Агата». Да, теперь он называется так.

Премьера о возвращении Агаты (Кэтрин Хан) к её ведьмовским делам в современный диснеевский инклюзивный ковен с юным ведьмогеем состоится 18 сентября.

Шоураннером и главой сценарной команды проекта выступила Жак Шаффер.

И постер:

Постеры сериала «Это всё Агата»
Теги
ВидеоЭто всё Агата
Комментарии (4)

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