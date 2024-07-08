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СЕРИАЛЫ
149

Неделя сериалов на КГ — главные новости 1–7 июля

Источник: Netflix
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5Лазер-шоу «Три дебила» – 626: «Фуриоса», «Воображаемые друзья», «Война и мир» от Сарика Андреасяна, «Космические яйца 2»
 
3ЕВА – 587: Японские лузеры
 
2Телеовощи – 554: Следим за развитием событий
 
2Ноль кадров в секунду – 532: The Legend of Link
 
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