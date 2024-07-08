Неделя сериалов на КГ — главные новости 1–7 июля

«Пристрелите меня» — шоураннера «Академии Амбрелла» обвинили в гомофобии и трансфобии. Якобы хотел помешать Эллиоту Пейджу сделать из своей героини транса.

Элронд с гребешком и горный тролль на свежих кадрах «Властелина колец. Колец власти». Прототипом тролля выступил персонаж из «Во все тяжкие».

Мистический вестерн «Внешний круг» с Джошем Бролином закрыт на втором сезоне. Их всех засосала дыра.

«Что если?» от Marvel завершится на третьем сезоне. Неканоничные истории подходят к концу.

Комедия «Мокрые майки» получила трейлер. Сериал про бывшую стриптизёршу, управляющую старой автомойкой.

Финальная битва приближается в трейлере шестого сезона «Кобры Кай». Не пропустите драку века!

Появился трейлер заключительного сезона хоррор-сериала «Милый дом» от Netflix. Финал постапокалиптической истории о людях и монстрах близок.

Император прибыл на гонки колесниц в первом отрывке из «Обречённых на славу» Роланда Эммериха. Прямая трансляция из Большого цирка.