«Ван-Пис»: съёмки второго сезона пиратских приключений стартовали (анонс)

Это наконец-то случилось. Самый приятный сюрприз прошлого сериального лета — игровая адаптация культовой манги Эйитиро Оды «Ван-Пис» — вернулся на съёмочные локации ЮАР. Курирующий успешный проект стриминговый сервис Netflix выкатил специальный видеоанонс съёмочного старта.
В ролике исполнители главных ролей Иньяки Гoдoй, Maкeнью, Эмили Paдд, Джeйкoб Poмepo Гибcoн и Taз Cкaйлap собираются в Кейптауне, чтобы прямо оттуда отправиться бороздить просторы полного опасностей океана Гранд-Лайн в поисках легендарного сокровища Короля пиратов.
Премьеру новых эпизодов обещают в следующем году.
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