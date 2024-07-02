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Финальная битва приближается в трейлере шестого сезона «Кобры Кай»

Лоуренс и Ларуссо против адского деда Джона Криза и его приспешников. Стриминговый сервис Netflix показал трейлер шестого — заключительного — сезона своей успешной, густо замешанной на ностальгии бойцовской драмы «Кобра Кай».

Цифровая платформа поступит хитро — 18 июля покажет только первые пять эпизодов финального сезона. Остальные — позже, но дату выхода второй части пока не называет.

Вечно воюющим друг с другом Джонни Лоуренсу (Уильям Зaбкa) и Дэниелу Ларуссо (Ральф Мачио) в этот раз придётся замирить по-настоящему. Чтобы натаскать своих учеников и побить в состязаниях воспитанников Джона Криза (Mapтин Koyв) и компании.

И постер:

Постеры сериала «Кобра Кай»
Теги
ВидеоКобра Кай
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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