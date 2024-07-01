Телеовощи. Выпуск 555: Защитные брови

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|05:52 —
|Рейтинги «Пацанов» растут от сезона к сезону
|07:50 —
|Звезда «Аколита» ответила хейтерам рэпом
|15:40 —
|Джаред Падалеки готовится к пятому сезону «Пацанов»
|22:58 —
|Кастинг во второй сезон One Piece
|28:41 —
|Злодей «Изгоя-один» появится во втором сезоне «Андора»
|31:25 —
|Тизер второго сезона «Короля Талсы»
|34:30 —
|Сериал «Гарри Поттер» обзавёлся шоураннером и режиссёром
|49:21 —
|«Дом Дракона» — 2x02
|01:06:04 —
|«Аколит» — 1x05
|01:28:07 —
|«Интервью с вампиром — 2x07
|01:35:47 —
|«Эрик» — 1x04
|01:44:45 —
|«Пацаны» — 4x05
|01:52:07 —
|«Зло» — 4x04—05
|01:54:24 —
|«Мои приключения с Суперменом» — 1x01—03
|02:02:02 —
|«Фури-Кури» — 1x06
|02:19:41 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x22
|02:29:02 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 7x10
|02:37:45 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 13x07
|02:43:05 —
|«Постановка» — 2x06
|02:51:51 —
|Meow — 1x05
|03:00:58 —
|«Убей шесть миллиардов демонов»
|03:16:05 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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