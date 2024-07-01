Неделя сериалов на КГ — главные новости 24–30 июня

У комедии «Засланец из космоса» с Аланом Тьюдиком будет четвёртый сезон. Показ третьего закончился в апреле.
Сериал «Гарри Поттер» обзавёлся шоураннером и режиссёром. Оба работали в «Наследниках» от HBO.
Бессмертный бандит возвращается: трейлер третьего сезона криминальной комедии «И снова здравствуйте!». Продолжение сериала стартует 4 июля.
Злодей «Изгоя-один» Орсон Кренник появится во втором сезоне «Андора». Бен Мендельсон вернётся во вселенную «Звёздных войн».
Жан Дюжарден сверкает улыбкой в тизере сериала «Зорро». Paramount+ определился с датой выхода.
«Интервью с вампиром» продлено на третий сезон. Интервью продолжается.
Галадриэль и зло в парике на свежих промо «Властелина колец. Колец власти». И симпатичные летающие умертвия.
Тёмный рыцарь спасает Готэм в первом трейлере мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще». Супергеройский нуар.
Сильвестр Сталлоне защищает свою империю в тизере «Короля Талсы». Мешать ему будут Фрэнк Грилло и Нил Макдона.
Сестра спасает сестру в тизере боевика «Амура». Продолжаем тему близнецов.
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