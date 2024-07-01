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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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СЕРИАЛЫ
181

Неделя сериалов на КГ — главные новости 24–30 июня

Источник: Warner Bros.
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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0Ноль кадров в секунду
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 626: «Фуриоса», «Воображаемые друзья», «Война и мир» от Сарика Андреасяна, «Космические яйца 2»
 
1ЕВА
 
 
2Телеовощи – 554: Следим за развитием событий
 
2Ноль кадров в секунду – 532: The Legend of Link
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 625: Спасаем «Майора Грома», беды «Блэйда», «Плохие парни до конца», «Головоломка 2», «Акулы в Париже»
 
1ЕВА – 586: Политэкономия эксцентриков
 
0Телеовощи – 553: Два овоща
 
1Ноль кадров в секунду – 531: Хомяк с бананом в жопе
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 624: «Неприличные гости», «Блиндаж», «Плохие парни 4», вселенная русских супергероев, «Чужой: Ромул»
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