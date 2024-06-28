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Жан Дюжарден сверкает улыбкой в тизере сериала «Зорро»

Опять скрипит потёртое седло Жана Дюжардена в тизере нового сериала «Зорро» от Paramount+. Оскароносный французский актёр сыграл давно желанную им культовую роль, и в ней он буквально на коне:

Действие весьма комедийного и не менее приключенческого сериала развернётся в испанской Калифорнии 1821 года. Когда дон Диего де ла Вега становится мэром Лос-Анджелеса, ему приходится противостоять коррумпированному бизнесмену дону Эммануэлю — не только в своём обычном облике, но и как мститель в маске — эль Зорро.

Компанию актёру составили Одри Дана, Андре Дюссолье, Грегори Гадебуа и Эрик Эльмоснино.

Визуально «Зорро» Дюжардена сильно вдохновлён популярным диснеевским сериалом 1957 года, где в главной двойной роли блистал Гай Уильямс.

Премьеру восьмисерийного проекта назначили на осень.

Теги
ДатыЗорроParamount+ТрейлерЖан Дюжарден
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Источник фотографий: Depositphotos

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