Телеканал ТВ-3 снимет отечественную версию приключений Зорро

Телеканал ТВ-3 снимет свою версию приключений Зорро. По словам генерального продюсера канала Константина Обухова, работа над сериалом уже запущена в производство — на данный момент прорабатывается сценарий. Отечественная версия похождений мстителя в маске не будет переписывать канон, но продолжит его. Зорро, будучи объявленным вне закона в Калифорнии, становится мишенью для наёмных убийц, нанятых коррумпированным губернатором штата. Спасаясь, герой бежит сперва в Европу, а затем в Россию, где и развернутся события. Время действия — 1840 год.

После ухода мейджоров с российского рынка ТВ-3 смог не только стабилизировать свои показатели, но и вновь начать привлекать новых зрителей, представителей целевой аудитории канала. Этого удалось добиться как за счет продвижения проектов собственного производства, включая громкие новинки, так и благодаря возвращению в эфир больших и знаковых международных премьер. А теперь мы решили объединить эти два компонента успеха и снять собственный сериал по мотивам всем известной и давно любимой во всем мире истории. С течением времени «Зорро» постоянно менялся, и мы видели уже немало иностранных версий. Уверен, что сегодня и нам тоже есть что привнести в эту историю, чтобы увлечь зрителей ТВ-3. Константин Обухов, генеральный продюсер ТВ-3

Интерес телеканала к данному персонажу появился неспроста. В данный момент на ТВ-3 идёт новый испанский сериал «Зорро», права на показ которого официально приобретены у стриминговой платформы Amazon Prime Video. Это классическая экранизация приключений мстителя в маске, рассказывает о юном Доне Диего де ла Вега, приехавшем в Калифорнию из Испании, чтобы отомстить убийцам своего отца.