Зорро здорового человека — Жан Дюжарден в новом сериале Paramount+ (фото)

Кажется, спустя 25 лет нашёлся достойный преемник Антонио Бандераса в роли Зорро — и пусть Жан Дюжарден немного не испанец, зато и не женщина. Стало известно, что свою историю культового персонажа готовит Paramount+.

А вот и первые фото Дюжардена в образе:

Действие комедийно-приключенческого сериала развернётся в 1821 году, когда Диего де ла Вега становится мэром Лос-Анджелеса и вынужден противостоять коррумпированному бизнесмену Дону Эммануэлю. Компанию оскароносному Дюжардену составят Одри Дана, Андре Дюссолье, Грегори Гадебуа и Эрик Эльмоснино.

Известно ещё как минимум о двух проектах о Зорро. Гаэль Гарсиа Берналь сыграет свою версию героя в маске в фильме от сына Альфонсо Куарона. Также в работе находится сериал от Альфреда Кинтаса и, конечно же, отечественный сериал от «ТВ-3».