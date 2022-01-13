Зорро теперь женщина. The CW готовит новый сериал о мстителе в маске и плаще

The CW готовит новый сериал о Зорро. Нынешняя адаптация отличится от предыдущих тем, что мститель в маске и плаще будет женщиной. Молодая латиноамериканка попытается разобраться в тайне убийства своего отца. На пути к правде она попадёт в тайное общество, где присвоит псевдоним Зорро.

О дате релиза говорить пока рано, ждём информации о касте.

Работать над проектом будут Роберт Родригес («Книга Бобы Фетта») со своей сестрой Ребеккой Родригес («Роковой патруль», «Сквозь снег», «Орвилл»), а также Шон Трэтта — вот с ним сложнее. Он и сценарист, и монтажёр, и режиссёр, и продюсер, и актёр, но ни в чём пока не преуспел. У проектов Трэтта стабильно низкие рейтинги. Ну а вдруг будущий «Зорро» станет его прорывом? Также над сериалом работают Бен Силверман («Тюдоры», «Марко Поло») и Говард Т. Оуэнс. В сумме у «Зорро» даже есть шанс.