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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Зорро теперь женщина. The CW готовит новый сериал о мстителе в маске и плаще

Источник: Sony

The CW готовит новый сериал о Зорро. Нынешняя адаптация отличится от предыдущих тем, что мститель в маске и плаще будет женщиной. Молодая латиноамериканка попытается разобраться в тайне убийства своего отца. На пути к правде она попадёт в тайное общество, где присвоит псевдоним Зорро.

О дате релиза говорить пока рано, ждём информации о касте.

Работать над проектом будут Роберт Родригес («Книга Бобы Фетта») со своей сестрой Ребеккой Родригес («Роковой патруль», «Сквозь снег», «Орвилл»), а также Шон Трэтта — вот с ним сложнее. Он и сценарист, и монтажёр, и режиссёр, и продюсер, и актёр, но ни в чём пока не преуспел. У проектов Трэтта стабильно низкие рейтинги. Ну а вдруг будущий «Зорро» станет его прорывом? Также над сериалом работают Бен Силверман («Тюдоры», «Марко Поло») и Говард Т. Оуэнс. В сумме у «Зорро» даже есть шанс.

Теги
Роберт Родригес
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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