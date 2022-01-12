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Уроки танцев, секс-шоп и комнатные растения в трейлере второго сезона «Куколки»

«Моя жизнь катится в никуда», — задумчиво произносит главная героиня сериала «Куколка», которую играет Кэт Деннингс, и хочет срочно это исправить. Если первый сезон был сосредоточен на попытках справиться с расставанием, второй ответит на вопрос, что делать дальше. Проще говоря, очередная очаровательная история о девушке, которой обязательно надо было расстаться с парнем, чтобы чего-то добиться. Старомодненько, и всё же лучше, чем, скажем, перерафинированная «Эмили в Париже».

В числе продюсеров проекта числятся Деннингс и Марго Робби, которая регулярно вкладывается в киноистории женщин сложной судьбы вроде проектов «Девушка, подающая надежды» или «Уборщица. История матери-одиночки».

В отличие от тех ведущих персонажей у героини «Куколки» нет чёткой цели, даже саморазрушительной, как в той же «Девушке, подающей надежды». Трейлер второго сезона показывает: она не знает, чего хочет, и ищет себя: заставляет дом комнатными растениями, ходит с подругами в секс-шоп, влипает в неловкие ситуации, показывает класс в танцевальном зале (нет). Возможно, этим сюжет проекта универсален. Любому в какой-то момент может отозваться мысль о том, что мы не там, где хотим быть, а желаемому так далеко до действительного.

Премьера второго сезона сериала «Куколка» — 11 февраля.

Теги
ВидеоКуколкаТрейлерHulu
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Источник фотографий: Depositphotos

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