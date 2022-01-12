Второй сезон «Ведьмака» попал в топ самых просматриваемых сериалов Netflix всех времён

Второй сезон «Ведьмака» попал в топ-10 самых просматриваемых сериалов Netflix за всё время, набрав 462,5 млн часов просмотров. К слову, первый сезон показал себя лучше, набрав 541 млн часов просмотров за первые 28 дней.

Так выглядит первая десятка полностью:

1.«Бриджертоны» (1 сезон) — 625,49 млн часов просмотров

2.«Очень странные дела» (3 сезон) — 582,1 млн часов просмотров

3.«Ведьмак» (1 сезон) — 541,01 млн часов просмотров

4.«13 причин почему» (2 сезон) — 496,12 млн часов просмотров

5.«13 причин почему» (1 сезон) — 475,57 млн часов просмотров

6.«Уборщица. История матери-одиночки» — 469,09 млн часов просмотров

7.«Ты» (3 сезон) — 467,83 млн часов просмотров

8.«Ведьмак» (2 сезон) — 462,5 млн часов просмотров

9.«Ты» (2 сезон) — 457,37 млн часов просмотров

10.«Очень странные дела» (2 сезон) — 427,44 млн часов просмотров

Сейчас идёт подготовка к работе над третьим сезоном «Ведьмака», сценарий написан, а съёмки предположительно начнутся в марте.