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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Сериал «Утреннее шоу» продлили на третий сезон

Источник: Apple TV+

Сериал Apple TV+ «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун продлён на третий сезон. Новым шоураннером проекта будет Шарлотта Стаудт, работавшая над сериалами «Родина», «Карточный домик» и «Фосс/Вердон».

Я рада присоединиться к Apple TV+ и «Утреннему шоу». За такой феноменальный актёрский состав с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун и умереть не жалко. Керри Эрин (сценаристка), Мими Ледер (режиссёр), Майкл Грэйди (оператор) и команды Media Res, Hello Sunshine и Echo Films создали неотразимый мир, одновременно восхитительный и провокационный.

Шарлотта Стаудт, продюсер

Завидная приверженность своему делу. Мэтт Чернисс тоже очень рад.

Было захватывающе наблюдать за тем, как «Утреннее шоу» на протяжении последних двух сезонов становится всё сильнее и сильнее, исследуя актуальные сюжетные линии, которые невероятно затягивают, развлекают и находят отклик у зрителей по всему миру. Волнующе наблюдать за работой Шарлотты над третьим сезоном и волшебством, которое Дженнифер, Риз и наш впечатляющий актёрский состав продолжают привносить в захватывающий мир утреннего телевидения.

Мэтт Чернисс, руководитель отдела программирования Apple TV+

Если главной проблемой, которую исследовал первый сезон «Утреннего шоу», был харассмент, то продолжение вдобавок затрагивает темы общения в коллективе, самоидентификации, трудностей публичного человека, ненавистников в интернете и, естественно, коронавируса (новостное шоу как-никак). Словом, сериал слишком много на себя берёт, но почему бы и нет — проблем на третий сезон точно хватит.

Теги
Утреннее шоу
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Источник фотографий: Depositphotos

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