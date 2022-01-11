«Великая» продлена на третий сезон

Молодая императрица Екатерина II продолжит нести своей новой родине свет и просвещение. Стриминговый сервис Hulu официально продлил антиисторическую сатиру «Великая» на третий сезон, в который войдут десять новых эпизодов.

Второй сезон костюмированного балагана Тони Макнамары («Фаворитка») с Эль Фаннинг и Николасом Холтом в главных ролях вышел 19 ноября и на «Томатах» получил фирменный сертификат «свежести», а от критиков высочайшую оценку — 100% одобрения.

Макнмара, Холт и Фаннинг также числятся исполнительными продюсерами сериала, который при благоприятном стечении обстоятельств вернётся в производство в этом году, чтобы показать новые серии в следующем.