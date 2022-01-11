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Мини-сериал о съёмках «Крёстного отца» получил дату выхода

Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал видеоанонс даты выхода 10-серийного проекта «Предложение». Мини-сериал посвящён тому, как оскароносный продюсер Альберт Радди (Майлз Теллер) и режиссёр Фрэнсис Форд Коппола (Дэн Фоглер) работали над экранизацией культовой гангстерской саги Марио Пьюзо «Крёстный отец». Премьера намечена на 28 апреля.

В проекте также задействованы Мэттью Гуд (Роберт Эванс), Джованни Рибизи (Джо Коломбо), Бёрн Горман (Чарльз Блюдорн), Колин Хэнкс (Барри Лапидус), Джастин Чэмберс (Марлон Брандо) и Джуно Темпл (Бетти Маккарт).

Шоураннером выступает Никки Тоскано («Охотники»); она же отвечает за сценарий вместе с Майклом Толкином («Рэй Донован»). Несколько эпизодов срежиссирует Декстер Флетчер («Рокетмен»).

Официальный постер:

Постеры сериала «Предложение»
Теги
ВидеоПредложение
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Источник фотографий: Depositphotos

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