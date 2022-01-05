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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Йеллоустон» установил новый рейтинговый рекорд

Источник: Paramount Network

Ноябрьский старт четвёртого сезона неовестерна Тейлора Шеридана недолго проходил в рекордсменах со своими 8 млн просмотров в премьерный день — финальный эпизод того же сезона поднял «Йеллоустоун» на новую рейтинговую высоту, в очередной раз доказав зрительскую любовь к сериалу и установив новый рекорд для проектов Paramount Network.

Вышедшая в воскресенье заключительная серия четвёртого сезона собрала у экранов 9,3 млн зрителей. Этот результат на 81% выше, чем у финала третьего сезона, собравшего 5,2 млн просмотров. В целом же четвёртый сезон вдвое увеличил показатели ключевых демографических категорий «18–49 лет» (1,9 млн просмотров) и «25–54 года» (1,3 млн просмотров). Два последних показателя у «Йелоустоуна» выше показателей любого другого сериала 2021 года в эфире или на кабеле.

В сериале Шеридана снимаются Кевин Костнер, Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер, Келси Эсбилл Чоу, Брекен Меррилл, Джефферсон Уайт, Джеки Уивер и Пайпер Перабо. Официальных новостей о продлении проекта на пятый сезон пока не поступало.

Теги
Йеллоустоун
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